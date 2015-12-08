Один из погибших в аварии на месторождении "Гюнешли" похоронен на кладбище в поселке Бакиханова

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Гулиев Фахраддин, 1957 года рождения,скончавшийся в результате пожара на месторождении "Гюнешли", предан земле.

Как сообщает Report, перед похоронами тело погибшего отвезли к нему домой, затем доставили на кладбище в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку, где он и был похоронен.

На похоронах участвовали представители Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), исполнительной власти, общественностию

Напомним, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тела 7 нефтяников переданы семье, поиски 23 человек продолжаются.