Находившийся под арестом бизнесмен освобожден

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Освобожден обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Вусал Абазарли.

Об этом Report сообщил адвокат Эльвин Селимов.

По словам адвоката, вчера на процессе в Ясамальском районном суде под председательством судьи Гусейна Сафарова было рассмотрено представление следственного органа. Суд отклонил данное представление и В.Абазарли сегодня выпустили из следственного изолятора.

Отметим, что В.Абазарли занимается торговлей. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. В обвинении указывалось, что он совершил мошенничество в отношении жителя Баку на сумму 319 тыс. манатов и 43 тыс. долларов. Срок меры пресечения в виде ареста в его отношении истекает завтра, по этой причине он освобожден сегодня.