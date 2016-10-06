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    Находившийся под арестом бизнесмен освобожден

    Рассмотрено представление следственного органа

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Освобожден обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Вусал Абазарли. 

    Об этом Report сообщил адвокат Эльвин Селимов.

    По словам адвоката, вчера на процессе в Ясамальском районном суде под председательством судьи Гусейна Сафарова было рассмотрено представление следственного органа. Суд отклонил данное представление и В.Абазарли сегодня выпустили из следственного изолятора. 

    Отметим, что В.Абазарли занимается торговлей. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. В обвинении указывалось, что он совершил мошенничество в отношении жителя Баку на сумму 319 тыс. манатов и 43 тыс. долларов. Срок меры пресечения в виде ареста в его отношении истекает завтра, по этой причине он освобожден сегодня. 

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