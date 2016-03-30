Начался судебный процесс над 30 задержанными в связи с нардаранскими событиями

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде начались подготовительные процессы по уголовным делам 30 задержанных в связи с событиями в Нардаране.

Как сообщает Report, дела всех задержанных рассматриваются по отдельности.

На процессе уточнены анкетные данные обвиняемых.

Отметим, что задержанные жители поселка Нардаран обвиняются по ст. 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

Напомним, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д.