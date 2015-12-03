​На въезде в Нардаран укладывают бетонные плиты - ФОТО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На въезде в Нардаран укладывают бетонные плиты. Как сообщает с места событий корреспондент Report, будет оставлен небольшой проход для въезда в поселок.

На данный момент все желающие попасть в Нардаран пропускаются в поселок только после проверки.

Отметим, что 1 декабря в 08:00 в поселке началась спецоперация. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах установили посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств внутренних дел и национальной безопасности.