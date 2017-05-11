На теле обнаруженного в Губе 4-летнего мальчика выявлены травмы в области головы

Губа. 11 мая. REPORT.AZ/ На теле обнаруженного в губинском селе Бергов 4-летнего Фуада Мустафаева были выявлены травмы в области головы (на лбу).

Как сообщил северному бюро Report заведующий губинским отделом Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Чингиз Искендеров, причина смерти ребенка станет известна после заключения зкспертизы (он мог упасть, или же это могло быть умышленным убийством).

По словам местных жителей, тело Фуада Мустафаева обнаружено у забора дома, где он жил.