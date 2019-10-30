На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись эвакуатор и автомобиль, возникла пробка - ФОТО

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись эвакуатор и автомобиль.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 50-DA-813 потерял управление посреди дороги, в результате чего автомобиль задел встречный эвакуатор марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным номером 99-JP-098, принадлежащий ООО Evakuasiya.Az.

Хотя во время аварии никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы.

ДТП стало причиной большой пробки на дороге Баку-Сумгайыт.

На территорию прибыли сотрудники ГДП.