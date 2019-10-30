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На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись эвакуатор и автомобиль, возникла пробка - ФОТО

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись эвакуатор и автомобиль

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись эвакуатор и автомобиль.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 50-DA-813 потерял управление посреди дороги, в результате чего автомобиль задел встречный эвакуатор марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным номером 99-JP-098, принадлежащий ООО Evakuasiya.Az.

Хотя во время аварии никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы. 

ДТП стало причиной большой пробки на дороге Баку-Сумгайыт. 

На территорию прибыли сотрудники ГДП. 

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