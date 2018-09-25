Минувшим днем на автодорогах страны погибли 2, пострадали 3 человека

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные преступлений и происшествий, зафиксированных органами внутренних дел с 24 по 25 сентября.

Как сообщили Report в МВД, в течение дня органами внутренних дел Азербайджана зафиксированы 102 факта преступлений, 14 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 14 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 23 находившихся в розыске лиц, в том числе 9 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате погибли 2 человека, 3 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, был выявлен факт, связанный с оборотом наркотических средств.

Задержан 21 подозреваемый в совершении преступлений.