Минобразования опровергло гибель учеников и учителей при обрушении школы в Нахчыване

Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию об обрушении здания средней школы в Нахчыване, в результате которого якобы погибли учителя и ученики.

Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию об обрушении здания средней школы в Нахчыване, в результате которого якобы погибли учителя и ученики.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"Информация, распространяемая в средствах массовой информации о многочисленных жертвах и пострадавших среди учащихся и преподавательского коллектива в результате обрушения здания полной средней школы № 3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, ложная и совершенно необоснованная.

Со ссылкой на соответствующие структуры сообщаем, что в связи с ремонтно-строительными работами, проводимыми в данной школе, с 1 марта 2022 года учащиеся школы продолжают обучение в полной средней школе № 1 поселка Нехрам.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация по данному вопросу".