Командир самолета потерял сознание во время полета из Румынии в Египет

Командир самолета авиакомпании Tarom, который направлял самолет из Тимишоары в Хургаду, потерял сознание. Его экипаж совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень.
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"Самолет авиакомпании Tarom совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень после того, как капитан потерял сознание во время полета. Самолет вылетел из Тимишоары и направлялся в Египет", — говорится в сообщении.
Сообщается, что командиру воздушного судна стало плохо во время нахождения самолета над Болгарией. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Бухареста.