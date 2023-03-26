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Командир самолета потерял сознание во время полета из Румынии в Египет

Командир самолета потерял сознание во время полета из Румынии в Египет Командир самолета авиакомпании Tarom, который направлял самолет из Тимишоары в Хургаду, потерял сознание. Его экипаж совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень.
Происшествия
26 марта 2023 г. 04:06
Командир самолета потерял сознание во время полета из Румынии в Египет

Командир самолета авиакомпании Tarom, который направлял самолет из Тимишоары в Хургаду, потерял сознание. Его экипаж совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень.

Как передает Report, об этом сообщает румынский телеканал Digi 24.

"Самолет авиакомпании Tarom совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень после того, как капитан потерял сознание во время полета. Самолет вылетел из Тимишоары и направлялся в Египет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что командиру воздушного судна стало плохо во время нахождения самолета над Болгарией. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Бухареста.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyadan Misirə gedən təyyarənin komandiri uçuş zamanı huşunu itirib

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