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    Гражданин Азербайджана задержан при передаче взятки в крупном размере директору департамента Нацбанка Украины

    ГПУ: Посольство Азербайджана в Украине уведомлено об этом

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, один из которых является гражданином Азербайджана, при получении взятки в крупном  размере. Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявили в   пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

    По информации пресс-службы, задержание состоялось 2 февраля при попытке передать директору департамента Нацбанка Украины через посредников взятку в 25 тыс. долларов США. 

    Один из задержанных посредников является гражданином Азербайджана, о чем письмом было сообщено посольству Азербайджана  в Украине.

    Как отмечается в сообщении, указанный руководитель Департамента платежных систем Нацбанка Украины разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

    По факту заведено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения  в виде содержания под стражей.

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