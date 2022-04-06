ГПС: Помощник капитана эвакуирован на берег из-за проблем с сердцем

Помощник капитана, у которого возникли проблемы с сердцем, был эвакуирован с судна, совершавшего рейд.

Помощник капитана, у которого возникли проблемы с сердцем, был эвакуирован с судна, совершавшего рейд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

6 апреля около 00:20 в Главный командно-контрольный центр береговой охраны ГПС поступила информация о внезапном ухудшении состояния здоровья Гусейнова Рамазана Сейфи оглу 1992 г.р. - третьего помощника капитана научно-исследовательского судна "Алиф Гаджиев" Министерства экологии и природных ресурсов. Судно направлялось из Лянкярана в Сальян.

В результате незамедлительных мер на территорию был доставлен врач Сальянской станции скорой и неотложной помощи.

После оказания первой медицинской помощи помощник капитана под надзором врача был перенесен на судно береговой охраны ГПС и эвакуирован на берег.