Гособвинитель: В ходе 44-дневной войны движимому и недвижимому имуществу был нанесен ущерб суммой более 187 млн манатов

В целом во время 44-дневной Отечественной войны движимому и недвижимому имуществу, находящемуся в государственной и частной собственности в городах Гянджа и Мингячевир, районах Тертер, Агдам, Барда, Агджабеди, Физули, Гёранбой (Нафталан), Бейлаган, Джебра

В целом за 44 дня Отечественной войны движимому и недвижимому имуществу, находящемуся в государственной и частной собственности в городах Гяндже и Мингечевире, Тертерском, Агдамском, Бардинском, Агджабединском, Физулинском, Геранбойском (Нафталанском), Бейлаганском, Джебраилском, Кюрдамирском и Габалинском районах, был нанесен материальный ущерб на сумму более 187 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный обвинитель Тарана Мамедова на судебном заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Она приступила к оглашению террористических преступлений, совершенных согласно обвинительному акту во время Апрельских боев 2016 года, Товузских боев 2020 года и Второй Карабахской войны.

Также по 25 эпизодам были оглашены случаи обстрела из различного оружия вертолетов, совершавших полеты для эвакуации беспомощных лиц в городе Шуше, селе Гарадаглы Ходжавендского района, Ходжалинском районе и других территориях, нанесения ранений пилотам и пассажирам, а также повреждения вертолетов, попытки подрыва участков нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Западного экспортного трубопровода, проходящих через территории Геранбойского и Евлахского районов, и других террористических актов.

Было отмечено, что 2-6, 24, 26-28 и 30 апреля 2016 года в результате обстрелов из крупнокалиберного и другого огнестрельного оружия в Агдамском районе 3 гражданских лица были преднамеренно убиты и 13 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, в Тертерском районе 3 гражданских лица были преднамеренно убиты и 11 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, в Геранбойском районе 4 гражданских лица, в Физулинском районе 1 гражданское лицо, в Агджабединском районе 1 гражданское лицо получили телесные повреждения различной степени тяжести. В общей сложности были преднамеренно убиты 6 гражданских лиц, совершены покушение на убийство 30 гражданских лиц нанесением телесных повреждений различной степени тяжести, а также был нанесен материальный ущерб на сумму более 2,4 миллиона манатов путем полного или частичного разрушения, сожжения и повреждения 733 объектов недвижимости.