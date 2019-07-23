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Глава дорожной полиции Баку обжалует решение суда

Глава дорожной полиции Баку обжалует решение суда

Хатаинский районный суд города Баку отменил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении к гражданина Аяза Алиева за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. 

Как сообщает Report, решение вынес судья Джавид Гусейн. Согласно решению суда, отменен протокол, составленный в отношении Алиева Аяза Насреддин оглу, предусматривающий взыскание по статье 333.1 Кодекса об административных правонарушениях. 

Начальник Главного управления дорожной полиции, полковник полиции Нуширеван Сафаров подал апелляционную жалобу. Дело находится в производстве судьи Бакинского Апелляционного суда Габиля Мамедова.

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