Габилю Велиеву зачитан приговор

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу главного редактора газеты "Gündəlik Bakı" Габиля Велиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова с защитной речью выступил второй адвокат обвиняемого Заур Ибадов.

Адвокат попросил для подзащитного оправдательного приговора.

Г.Велиев попросил у суда вернуть его семье арестованное имущество.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора. По объявленному после совещания приговору, Г.Велиев был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что прокурор попросил лишить его свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Отметим, что по распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности информации, во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты "Gündəlik Bakı" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Bizim dövr" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики, и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого главного редактора газеты "Bizim dövr" С.Алиева и его заместителя Х.Наджафли было завершено и их уголовное дело было отделено от уголовного дела Г.Велиева.