Fly Dubai: Граждан Азербайджана на борту разбившегося в Ростове-на-Дону самолета нет

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Стало известно гражданство пассажиров и членов экипажа разбившегося в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании Fly Dubai.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию авиакомпании, в самолете находились 62 человека, из которых 7 - члены экипажа.

На борту разбившегося самолета находились 44 гражданина России, 8 граждан Украины, 2 гражданина Индии и 1 гражданин Узбекистана.

Члены экипажа были гражданами Кипра, Испании, Колумбии, Сейшельских островов, Кыргызстана и 1 гражданин России.

Напомним, самолет Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился 19 марта около часа ночи при попытке приземлиться в аэропорту при неблагоприятных погодных условиях.