Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за осадков и тумана

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 10:30
    Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за осадков и тумана

    Водителей в Азербайджане предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах.

    Как сообщает Report, с соответствующим обращением выступило Главное управление Государственной дорожной полиции.

    Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории республики ожидается изменение погодных условий. В связи с осадками прогнозируется ограничение видимости на автомобильных дорогах.

    В дорожной полиции подчеркнули, что такие погодные условия неблагоприятны для участников дорожного движения, и призвали водителей быть внимательными и строго соблюдать рекомендации. В частности, в туманную и дождливую погоду скорость движения должна выбираться с учетом дорожных и метеорологических условий, необходимо сохранять безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров, внезапного торможения и необоснованных обгонов.

    Также водителям рекомендуется следить за техническим состоянием автомобилей - стекла, фары и световые сигналы должны быть чистыми и исправными. Ближний свет фар и передние и задние габаритные огни должны быть включены постоянно, а противотуманные фары следует использовать только при резком снижении видимости. В дорожной полиции отдельно напомнили, что без необходимости запрещается использование дальнего света фар, так как он может ухудшить видимость для водителей встречного транспорта.

    Кроме того, в предупреждении отмечается, что пешеходам также следует принимать дополнительные меры предосторожности в условиях ограниченной видимости. Им рекомендуется переходить дорогу исключительно в установленных местах и проявлять особую внимательность и осторожность в неблагоприятную погоду.

    дорожная полиция непогода водители пешеходы туман ГДП предупреждение
    Yol polisi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    11:25

    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    11:20

    Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

    Финансы
    11:12

    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    В регионе
    11:08

    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Энергетика
    10:59

    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    10:58

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    10:56

    МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

    Происшествия
    10:56

    Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    Лента новостей