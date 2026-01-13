Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за осадков и тумана

Водителей в Азербайджане предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах.

Как сообщает Report, с соответствующим обращением выступило Главное управление Государственной дорожной полиции.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории республики ожидается изменение погодных условий. В связи с осадками прогнозируется ограничение видимости на автомобильных дорогах.

В дорожной полиции подчеркнули, что такие погодные условия неблагоприятны для участников дорожного движения, и призвали водителей быть внимательными и строго соблюдать рекомендации. В частности, в туманную и дождливую погоду скорость движения должна выбираться с учетом дорожных и метеорологических условий, необходимо сохранять безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров, внезапного торможения и необоснованных обгонов.

Также водителям рекомендуется следить за техническим состоянием автомобилей - стекла, фары и световые сигналы должны быть чистыми и исправными. Ближний свет фар и передние и задние габаритные огни должны быть включены постоянно, а противотуманные фары следует использовать только при резком снижении видимости. В дорожной полиции отдельно напомнили, что без необходимости запрещается использование дальнего света фар, так как он может ухудшить видимость для водителей встречного транспорта.

Кроме того, в предупреждении отмечается, что пешеходам также следует принимать дополнительные меры предосторожности в условиях ограниченной видимости. Им рекомендуется переходить дорогу исключительно в установленных местах и проявлять особую внимательность и осторожность в неблагоприятную погоду.