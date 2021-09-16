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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом учебного года

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом учебного года Возобновление очных занятий в общеобразовательных учреждениях, в высших, средних специальных и других учебных заведениях в новом учебном году требует принятия более решительных мер для обеспечения безопасности детей и подростков на автомобильных дорогах р
Происшествия
16 сентября 2021 г. 11:10
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом учебного года

Возобновление очных занятий в общеобразовательных учреждениях, в высших, средних специальных и других учебных заведениях в новом учебном году требует принятия более решительных мер для обеспечения безопасности детей и подростков на автомобильных дорогах республики.

Как сообщает Report об этом говорится в заявлении, распространенном Главным управлением государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что согласно указанию МВД, в целях принятия соответствующих мер для предотвращения возникновения ДТП с участием несовершеннолетних, с 20 сентября по 20 октября на территории страны будет проводиться месячник безопасности дорожного движения "Внимание, дети!".

В рамках месячника в образовательных учреждениях запланировано проведение профилактических мероприятий с детьми, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие и отработку практических навыков безопасного поведения на улице и дороге.

Главное управление ГДП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, тем самым показать несовершеннолетним пример для подражания".

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