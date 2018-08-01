 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дорожная полиция начинает месячник "Чистый воздух"

    Начальник отделения: Нарушившие правила водители будут штрафоваться на 50 манатов

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в стране начинается месячник "Чистый воздух".

    Как сообщает Report, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев отметил, что целью проведения месячника "Чистый воздух" является предотвращение случаев  загрязнения воздуха ядовитыми веществами, входящими в состав выхлопных газов автотранспортных средств: 

    "В связи с мероприятием Главное управление государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения владельцев, водителей транспортных средств, а также руководителей автотранспортных предприятий, что они могут эксплуатировать находящиеся в их пользовании автомобили после приведения в пригодность топливной системы и обеспечения соответствия нормам выхлопных газов".

    Р.Гулиев отметил, что физические и юридические лица, допустившие управление и эксплуатацию автомобилей, выхлопные газы которых в составе имеют загрязняющие вещества, превышающие норму, будут наказаны по закону: "Нарушившие правила водители будут штрафоваться на 50 манатов".

    Отметим, что месячник "Чистый воздух", который продлится до 1 августа, проводится Главным управлением государственной дорожной полиции МВД совместно с министерством экологии и природных ресурсов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi