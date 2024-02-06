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Блогер "Никосаягы" признал себя виновным в суде

Блогер "Никосаягы" признал себя виновным в суде Состоялось предварительное заседание суда по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известному как "Никосаягы".
Происшествия
6 февраля 2024 г. 10:29
Блогер Никосаягы признал себя виновным в суде

Состоялось предварительное заседание суда по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного как "Никосаягы".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева прокурор огласил обвинительное заключение.

В нем указано, что инцидент произошел в августе прошлого года. Porsche, которым Н.Шакирли управлял в нетрезвом состоянии, врезался в фуру. В результате аварии погиб находившийся в машине друг блогера Руслан Мамедов.

Затем слово было предоставлено обвиняемому Ниджату Шакирли.

Н.Шакирли признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям: "Перед инцидентом мы вместе с покойным Русланом Мамедовым на машине отправились на прогулку по городу. Я не помнил подробностей события, вспомнил все после просмотра видео. Мы пили чай в Joker. В тот день я не был пьяным. Алкоголь принимал накануне в баре. Лучше бы я умер вместо Руслана. Искренне прошу прощения у его семьи".

Следующее заседание суда назначено на 27 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Nikosayağı” kimi tanınan bloger məhkəmədə özünü təqsirli bilib

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