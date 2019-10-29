4 человека пострадали в ДТП в Агдашском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Агдашском районе, когда водитель ВАЗ-2106 потерял управление транспортным средством и врезался в ограждение на обочине дороги.

Как сообщает западный центр Report, в аварии различные травмы получили Этибар Юсибов 1968 года рождения, Мурадхан Гусейнов 1972 года рождения, Мухтар Абышов 1967 года рождения и Шамсаддин Шахбасов 1971 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Агдашскую центральную районную больницу. Врачи находят их состояние удовлетворительным.

Ведется расследование.