38-летний сотрудник министерства налогов скончался на работе

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Сумгайыт. 5 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте налоговый инспектор скончался на работе.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в административном здании Налогового управления №2 в 9-м микрорайоне.

Житель Сумгайыта 38-летний Сабухи Зейналов внезапно скончался на рабочем месте. Причина смерти пока неизвестна.

Отметим, что Сабухи Зейналов работал налоговым инспектором в административном здании Сумгайытского налогового управления №2 министерства налогов. У него трое малолетних детей.

По факту ведется расследование.