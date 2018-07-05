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    38-летний сотрудник министерства налогов скончался на работе

    По факту ведется расследование© Report

    Сумгайыт. 5 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте налоговый инспектор скончался на работе. 

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в административном здании Налогового управления №2 в 9-м микрорайоне. 

    Житель Сумгайыта 38-летний Сабухи Зейналов внезапно скончался на рабочем месте. Причина смерти пока неизвестна. 

    Отметим, что Сабухи Зейналов работал налоговым инспектором в административном здании Сумгайытского налогового управления №2 министерства налогов. У него трое малолетних детей. 

    По факту ведется расследование. 

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