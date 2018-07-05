38-летний сотрудник министерства налогов скончался на работе

Сумгайыт. 5 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте налоговый инспектор скончался на работе.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в административном здании Налогового управления №2 в 9-м микрорайоне.
Житель Сумгайыта 38-летний Сабухи Зейналов внезапно скончался на рабочем месте. Причина смерти пока неизвестна.
Отметим, что Сабухи Зейналов работал налоговым инспектором в административном здании Сумгайытского налогового управления №2 министерства налогов. У него трое малолетних детей.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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