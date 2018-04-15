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    Мазахир Панахов: "Некоторые представители международных организаций преследовали цели, не имеющие отношения к выборам"

    Почему к Азербайджану должны применяться различные стандарты?

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Мы жестко отреагировали к позиции некоторых международных организаций в связи с президентскими выборами. Азербайджан уверенно развивающаяся страна, ситуация в стране является примером всему миру".

    Как передает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

    "Почему к Азербайджану должны применяться различные стандарты? Некоторые представители международных организаций преследовали цели, не имеющие отношения к выборам" - отметил М.Панахов.

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