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    Зарплата прошедших диагностическую оценку педагогов возрастет на около 40%

    Официальный представитель министерства: Диагностическая оценка не означает увольнение не прошедших экзамен педагогов

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Диагностическая оценка не означает увольнение не прошедших экзамен педагогов".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

    По его словам, тестовый экзамен пройдет по двум разделам: "Экзамен пройдут педагоги, показавшие по каждому разделу результат выше 10%. Не прошедшие экзамен педагоги будут привлечены к тренингам".

    Э.Багиров сказал, что зарплата прошедших диагностическую оценку педагогов государственных общеобразовательных школ возрастет в среднем на около 40%: "С 1 января их зарплата будет начисляться с надбавкой. Назвать конкретную цифру невозможно, так как существуют некоторые критерии: высшее образование, стаж, нагрузка и пр". 

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