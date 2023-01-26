В рамках Госпрограммы определен перечень образовательных программ престижных зарубежных вузов

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" Министерством науки и образования определен первоначальный список образовательных программ бакалавриата и магистратуры прес

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" Министерством науки и образования определен первоначальный список образовательных программ бакалавриата и магистратуры престижных зарубежных вузов на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает Report, список был согласован в рамках исполнения соответствующего пункта "Плана мероприятий по реализации Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран", утвержденного распоряжением президента Ильхама Алиева.