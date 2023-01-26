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В рамках Госпрограммы определен перечень образовательных программ престижных зарубежных вузов

В рамках Госпрограммы определен перечень образовательных программ престижных зарубежных вузов В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" Министерством науки и образования определен первоначальный список образовательных программ бакалавриата и магистратуры прес
Наука и образование
26 января 2023 г. 13:53
В рамках Госпрограммы определен перечень образовательных программ престижных зарубежных вузов

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" Министерством науки и образования определен первоначальный список образовательных программ бакалавриата и магистратуры престижных зарубежных вузов на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает Report, список был согласован в рамках исполнения соответствующего пункта "Плана мероприятий по реализации Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран", утвержденного распоряжением президента Ильхама Алиева.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrinin siyahısı təsdiqlənib

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