В Нахчыване проведен вступительный экзамен для выпускников предыдущих лет

В Нахчыване проведен вступительный экзамен для выпускников предыдущих лет.

В Нахчыване проведен вступительный экзамен для выпускников предыдущих лет.

Как сообщил местному бюро Report начальник Нахчыванского регионального отделения Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Сабир Мамедов, экзамены прошли в средних школах №№ 5, 11, 12, 14, 15 города Нахчыван и в здании Нахчыванского регионального отделения Центра.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1562 абитуриента.

Всего для проведения экзамена было привлечено 19 руководителей и 154 контролера.

Отметим, что Государственный экзаменационный центр сегодня провел первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе полного среднего (11 классов) образования.

Экзамены проводились в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.