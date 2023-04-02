В Нахчыване проведен вступительный экзамен для выпускников предыдущих лет.
Как сообщил местному бюро
Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1562 абитуриента.
Всего для проведения экзамена было привлечено 19 руководителей и 154 контролера.
Отметим, что Государственный экзаменационный центр сегодня провел первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе полного среднего (11 классов) образования.
Экзамены проводились в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.