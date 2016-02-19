​В БВШН проведен тренинг по правилам использования огнетушителей

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) по инициативе ректора Высшей Школы Эльмара Гасымова для сотрудников вуза проведен тренинг по правилам использования огнетушителей. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, инструкторами тренинга были специалисты Управления тренинга, обучения и сертификации (УТОС) SOCAR.

На тренинге сотрудники БВШН получили подробную информацию о правилах использования, инструкциях, технических и других свойствах огнетушителей и других первичных противопожарных средств, используемых в целях предотвращения случаев пожара. Затем сотрудники БВШН наглядно ознакомились с правилами использования различных видов огнетушителей.

Тренинг был организован с целью повышения бдительности сотрудников БВШН, отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций и их просвещения о правилах безопасности.

Отметим, что в рамках соглашения о сотрудничестве между БВШН и УТОС, студенты БВШН принимают участие в тренингах по безопасности, проводимых в Обучающем центре защиты человеческой жизни на море УТОС SOCAR. По завершении тренингов им выдаются международные сертификаты. В будущем тренинги по правилам использования огнетушителей также будут проведены для студентов БВШН.