В Азербайджане школьникам окажут дистанционную психологическую помощь

Тренинги продолжатся до 25 декабря

Стартовали тренинги для школьных психологов с целью оказания дистанционной психологической поддержки школьникам.

Как передает Report, основной целью тренингов, проводимых в рамках сотрудничества Министерства образования Азербайджана и Научно-исследовательского института психологии, является повышение знаний и навыков школьных психологов для оказания психологической поддержки школьникам в онлайн-форме.

В тренингах принимают участие 800 школьных психологов по стране. Тренинги проводятся сотрудниками Научно-исследовательского института психологии на платформе Microsoft Teams.

На сегодняшний день проведены тренинги на темы "Введение в процесс дистанционного психологического консультирования", "Приступая к процессу психологического консультирования", "Онлайн-обучение и супервизия" и т.д.

Тренинги продолжатся до 25 декабря.