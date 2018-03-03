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    В Азербайджане детские сады будут обеспечены кнопками тревоги и охранниками

    Предусмотрено выделить 2 сторожа на каждое государственное учреждение дошкольного образования

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Для охраны недвижимого имущества государственного учреждения дошкольного образования и для организации охраны территории каждое государственное учреждение дошкольного образования будет обеспечено 2 сторожами и на основе договора, заключенного с Главным управлением охраны МВД кнопкой тревоги.

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Для оснащения государственных учреждений дошкольного образования кнопками тревоги, по согласованию с Главным управлением охраны МВД, Министерству финансов с 2019 года поручено ежегодно предусматривать требуемые средства в государственном бюджете.

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