В Азербайджане детские сады будут обеспечены кнопками тревоги и охранниками

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Для охраны недвижимого имущества государственного учреждения дошкольного образования и для организации охраны территории каждое государственное учреждение дошкольного образования будет обеспечено 2 сторожами и на основе договора, заключенного с Главным управлением охраны МВД кнопкой тревоги.

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Для оснащения государственных учреждений дошкольного образования кнопками тревоги, по согласованию с Главным управлением охраны МВД, Министерству финансов с 2019 года поручено ежегодно предусматривать требуемые средства в государственном бюджете.