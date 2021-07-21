Ученые нашли древнейший метеорит старше Земли по возрасту

Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом

Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, его возраст ученые оценивают в 4,6 миллиарда лет. На сегодняшний день это самый старый метеорит, найденный на Земле. Возраст самой планеты при этом составляет 4,54 миллиарда лет.

По мнению ученых Университета Лафборо, этот небольшой камень угольного цвета, найденный местным жителем, сотрудником Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO) Дереком Робсоном, — фрагмент космического мусора, оставшегося после формирования планет Солнечной системы. Предполагается, что он прилетел на Землю из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Сейчас исследователи из Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO изучают структуру и состав метеорита, которому дали имя Уинчкомб (Winchcombe) по названию деревни, вблизи которой он был найден. Ученые надеются найти ответы на вопросы о процессах, протекавших в ранней Солнечной системе и, возможно, о происхождении Земли и жизни на ней.

По словам авторов, материал метеорита напоминает плохо скрепленный бетон, состоящий из частиц и пыли, которые никогда не подвергались сильным космическим столкновениям, то есть не участвовали в образовании протопланетных тел.