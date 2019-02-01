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    Состоится испытательный экзамен по приему в магистратуру

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 3 февраля пройдет испытательный экзамен по I этапу приемного экзамена в магистратуру. 

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, вход в экзаменационное здание завершится в 10:45.

    Экзамен будет организован в 5 зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже. Запись на участие производилась лишь через интернет, регистрацию прошли 1604 человек.

    Во всех зданиях экзамен начнется одновременно - в 11:00. Доводим до сведения бакалавров, которые примут участие в экзамене, что вход в экзаменационное здание завершится в 10:45. 

    Бакалавр должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из них или же несоответствия между документами, бакалавр к экзамену допущен не будет. 

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