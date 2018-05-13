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    Сегодня состоятся приемные экзамены для абитуриентов II и III группы специальностей

    В экзаменах предусмотрено участие 36 559 абитуриентов© Report/ Firi Salim

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет приемные экзамены по II и III группам специальностей в вузы Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

    Как передает Report, экзамены пройдут в 66 зданиях в 11 городах - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

    На экзаменах предусматривается участие 36 559 абитуриентов, 17253 из которых - абитуриенты по II, 19 306 - по III группе специальностей.

    Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.

    Отметим, что самый взрослый абитуриент 1960 г.р., а самый младший - 2003 г.р.

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