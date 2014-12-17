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    ​В следующем году сдадут Геологическую энциклопедию Нахчыванской АР

    Параллельно подготавливается и Геологическая энциклопедия Азербайджана

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня не было Геологических энциклопедий ни Азербайджанской Республики, ни Нахчыванской АР. Учитывая это, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде выдвинул идею о создании Геологической энциклопедии Нахчыванской АР. Мы заняты этим уже около трех лет и большая часть работ завершилась. Мы постараемся сдать эту работу к первому кварталу будущего года".

    Об этом заявил Report завотделом геотектоники и региональной геологии Института геологии и геофизики НАНА, член-корреспондент НАНА Талят Кянгярли. 

    Руководитель отдела геотектоники и региональной геологии также добавил, что параллельно подготавливается и Геологическая энциклопедия Азербайджана.  

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