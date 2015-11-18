Президент НАНА: Из-за финансовых проблем изменены направления научных программ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня в Азербайджане существуют финансовые проблемы. Естественно, что это отражается и на академии. Поэтому наши ученые, институты, лаборатории сами должны найти возможности и заработать деньги".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде на расширенном заседании Президиума академии.

По его словам, в этом вопросе ученые должны умело и правильно сделать выбор тематики: "Насколько правильными будут тематические работы, настолько эффективными будут мультидисциплинарные направления и финансирование программы. Помимо этого, из-за финансовых проблем изменены направления научных программ".

А.Ализаде подчеркнул, что определенные проблемы существуют и в химической отрасли: "И это несмотря на то, что исследования опытно-экспериментальных заводов улучшились. Однако мы должны расширить возможности экспорта некоторой продукции. Также, основным направлением в гуманитарной сфере является развитие мультикультурализма".

Коснувшись проблем в сфере языкознания в Азербайджане, президент НАНА отметил, что обеспечение правильного употребления языка является проблемой не только языковедов: "Вопросы языкознания касаются ученых всех отраслей. В инновационной сфере мне было сделано более 10 предложений, однако большинство их них не выполнены".