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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого Тогрула Багирова

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отмечает, что опечален кончиной председателя Бакинского фонда наследия Нобелей, ведущего эксперта ООН по глобальной энергии, доктора политических наук, профессора Тогрула Адиль оглу Багирова, выражает глубокие соболезнования его семье.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Аллах рехмет элясин!

    Отметим, что Т.Багиров родился в 1954 году в городе Баку.

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