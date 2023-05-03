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Объявлено собеседование по приему на 54 должности в госструктурах

Объявлено собеседование по приему на 54 должности в госструктурах Объявлено собеседование по приему на 54 должности в госструктурах.
Наука и образование
3 мая 2023 г. 13:32
Объявлено собеседование по приему на 54 должности в госструктурах

Объявлено собеседование по приему на 54 должности в госструктурах.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Среди должностей, по которым объявлено внутреннее собеседование, 41 относятся к типу А (административное управление) и 13 – к типу В (административный исполнитель).

Всего внутреннее собеседование объявлено по приему на 14 должностей в министерстве экономики, 8 - Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, 7 – министерстве экологии и природных ресурсов, 5 - Государственном комитете по статистике, 4 – министерстве образования и науки, 3 - министерстве молодежи и спорта, 3 - министерстве финансов, 2 – Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 2 - Госкомитете по вопросам диаспоры, 2 – Национальном архивном управлении, 1 – Счетной палате, 1 – министерстве сельского хозяйства, 1 – Госкомитете по работе с религиозными структурами и 1 - Агентстве по интеллектуальной собственности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumlarında 54 vəzifənin tutulması üçün müsahibə elan olunub

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