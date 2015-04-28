Обнародованы имена бакалавров, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах в магистратуру - ФОТО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала имена бакалавров, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в магистратуру на 2015/2016 учебный год.

Как сообщает Report, оба бакалавра, набравшие на двух этапах в общей сложности 144 балла, являются выпускниками Академии государственного управления.

Это - Исмаил Наджафгулузаде и Васиф Бабаев. И.Наджафгулузаде поступил в Академию государственного управления по специальности "международные отношения", набрав 672 балла, а В.Бабаев, набрав 644 балла.

Отметим, что Исмаил Наджафгулузаде и Васиф Бабаев учились в одной группе.