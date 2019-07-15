Минобразования сообщило, какие предметы чаще всего выбирают кандидаты в учителя

"На тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей на один предмет в азербайджанском секторе подали документы 2000 человек, в то время как в русском секторе этот показатель составил 40 человек".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, в этом году для работы учителем в русском секторе подали документы 2300 человек: "И в этом году для работы учителем в русском секторе подало документы малое количество людей".

М.Велиева добавила, что в прошлом году из 51 тыс. обратившихся для работы учителем к конкурсу были допущены 46 тысяч: "В этом году 48204 из 54687 обратившихся кандидатов получили утвердительный ответ и право участвовать в конкурсе".

Замминистра отметила, что больше всего обращений для участия в конкурсе поступило по предметам родной язык, английский язык, математика.

М.Велиева отметила, что в прошлом году на основе результата экзамена 12 тыс. человек были приняты на работу в системе образования на постоянной основе: "Среди них есть и те, кто принят на работу на основе смены места работы".