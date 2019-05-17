​NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля

Точное место аварии удалось определить по фотографиям, которые сделали камеры лунного орбитального аппарата LRO.

Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".

Он был частью проекта израильской частной компании SpaceIL. Это была первая в истории страны отправка подобного зонда. Тот должен быть плавно опуститься на планету и провести несколько опытов. Однако в ходе жёсткой посадки аппарат разбился 11 апреля в районе Моря Спокойствия.

Точное место крушения удалось определить благодаря фотографиям. 22 апреля их сделали камеры лунного орбитального аппарата LRO.

— Камеры зафиксировали тёмное пятно шириной около 10 метров, что указывает на точку удара. Тёмный тон указывает на шероховатость поверхности при жёсткой посадке, — говорится в сообщении.

Тёмные пятна окружены белыми кольцами. По мнению учёных, из-за удара над поверхностью Луны поднялась пыль и поверхность приобрела более высокую отражательную способность.

Однако определить по снимкам, оставил ли аппарат глубокий кратер, трудно. Как сообщал Лайф, корабль весил 585 кг, из них 400 — вес топлива, и передвигался на небольшой скорости. Вероятно, отметина на месте падения всё же небольшая, рассуждают учёные.

Напомним, после крушения "Берешита" Израиль объявил о подготовке к запуску на Луну нового аппарата. Однако произойдёт это не раньше, чем через два-три года.