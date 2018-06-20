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    Начался II этап приема первоклассников в бакинские школы

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В бакинских общеобразовательных школах стартовал II этап приема первоклассников на 2018/2019 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку. 

    Сообщается, что до настоящего времени в электронной системе по приему первоклассников было зарегистрировано свыше 42 000 детей, что составляет более 85% прогнозируемого показателя. 

    На втором этапе родители, согласно соответствующим правилам, могут разместить запрос о приеме в первый класс посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az. После этого родители должны представить документы своих детей в школы с 20 июня по 18 сентября 2018 года (исключая июль). 

    Школы будут принимать документы каждую неделю в пятницу и субботу (за исключением праздничных дней) с 11:00 до 16:00. Родители (уполномоченные представители) получат выписку о приеме документов. Рассмотрением вопросов, связанных с регистрацией детей и приемом документов для поступления в 1-й класс, будет заниматься Апелляционная комиссия, действующая в шести общеобразовательных учреждениях города Баку.

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