Начался II этап приема первоклассников в бакинские школы

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В бакинских общеобразовательных школах стартовал II этап приема первоклассников на 2018/2019 учебный год.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Сообщается, что до настоящего времени в электронной системе по приему первоклассников было зарегистрировано свыше 42 000 детей, что составляет более 85% прогнозируемого показателя.

На втором этапе родители, согласно соответствующим правилам, могут разместить запрос о приеме в первый класс посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az. После этого родители должны представить документы своих детей в школы с 20 июня по 18 сентября 2018 года (исключая июль).

Школы будут принимать документы каждую неделю в пятницу и субботу (за исключением праздничных дней) с 11:00 до 16:00. Родители (уполномоченные представители) получат выписку о приеме документов. Рассмотрением вопросов, связанных с регистрацией детей и приемом документов для поступления в 1-й класс, будет заниматься Апелляционная комиссия, действующая в шести общеобразовательных учреждениях города Баку.