Мустафа Бабанлы: Одна из главных проблем в том, что необходимая литература на кириллице

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Одна из главных проблем Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в том, что предназначенная для этой области литература на кириллице. Сейчас ведется работа для решения этой проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил ректор университета Мустафа Бабанлы.

По его словам, вопрос должен решиться до конца 2016/2017 учебного года: "В первую очередь на латинскую графику будут переведены основные книги в данной области. Планируется также электронная версия книг".