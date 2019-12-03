Минобразования Азербайджана реализует ряд проектов в сфере инклюзивного образования - ИНФОГРАФИКА

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, сообщает Report.

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons), с целью продвижение прав людей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

Министерство образования Азербайджана на протяжении нескольких лет, совместно с ЮНИСЕФ реализует ряд проектов в сфере инклюзивного образования.

В рамках совместного сотрудничества Минобразования и ЮНИСЕФ в 2015-2016 учебном году началось осуществление проекта «Внедрение инклюзивного образования на уровне начального образования». В настоящее время проект реализуется в ряде средних школ Баку: в школе-лицее №220, в школах №138, №252 и №202.

В общей сложности в данном проекте в инклюзивное образование вовлечены 66 ученика с ограниченными возможностями здоровья.

Наряду с этим, при финансовой поддержке Евросоюза, со стороны Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева реализуется проект инклюзивного образования "Повышение квалификации учителей в сфере инклюзивного образования". Проект охватывает Баку, Шекинский, Агджабединский, Губинский, Шемахинский и Джалилабадский регионы.

Также со стороны ЮНИСЕФ реализуется проект "Расширение качественного инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане".

Проект реализуется совместно с Министерством образования при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках "Государственной программы по развитию инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы".

Целью проекта является создание благоприятных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в получении качественного инклюзивного образования в общеобразовательных школах, а также подготовка кадров и формирование позитивного отношения в обществе к вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образование.

Проект реализуется в Баку, Сумгайыте, Губе, Шеки, Агджабеди, Гяндже и Газахе.

Отметим, что инклюзиввное образование — это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

Эмилия Аббасова