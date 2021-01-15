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Министерство: Результаты экзамена некоторых студентов могут не учитываться при переводе

Министерство: Результаты экзамена некоторых студентов могут не учитываться при переводе "С 1 февраля начинается перевод студентов. При переводе студентов экзаменационные результаты некоторых могут не учитываться".
Наука и образование
15 января 2021 г. 16:01
Министерство: Результаты экзамена некоторых студентов могут не учитываться при переводе
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"С 1 февраля начинается перевод студентов. При переводе студентов экзаменационные результаты некоторых могут не учитываться".

Как передает Report, об этом на онлайн-мероприятии на тему "Организация учебы и экзаменов в период пандемии" сказал завотделом Минобразования Ниджат Мамедли.

По его словам, с 1 февраля начинается процесс перевода студентов, однако сессионные экзамены не завершатся: "Оценки на экзаменах по сдаваемым студентами предметам будут учитываться при переводе, не сданные экзамены не создадут проблем для трансфера".

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Версия на азербайджанском языке TN: Bəzi tələbələrin imtahan nəticələri köçürülmə zamanı nəzərə alınmaya bilər

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