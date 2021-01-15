Министерство: Результаты экзамена некоторых студентов могут не учитываться при переводе

"С 1 февраля начинается перевод студентов. При переводе студентов экзаменационные результаты некоторых могут не учитываться".

"С 1 февраля начинается перевод студентов. При переводе студентов экзаменационные результаты некоторых могут не учитываться".

Как передает Report, об этом на онлайн-мероприятии на тему "Организация учебы и экзаменов в период пандемии" сказал завотделом Минобразования Ниджат Мамедли.

По его словам, с 1 февраля начинается процесс перевода студентов, однако сессионные экзамены не завершатся: "Оценки на экзаменах по сдаваемым студентами предметам будут учитываться при переводе, не сданные экзамены не создадут проблем для трансфера".