Министерство образования обнародовало число золотых и серебряных медалистов по итогам прошедшего учебного года

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования за особые достижения при завершении общего образования по итогам прошедшего 2014-2015 года вручило 131 выпускнику золотые, 21 выпускнику - серебряные медали. Об этом Report сообщили в министерстве.

69 из золотых и серебряных медалистов представляют бакинские школы, 83 - школы регионов. Из них 135 человек учились в государственных школах, а 17 человек являются выпускниками частных школ. 75 медалистов - мальчики, 77 - девочки.

Кандидаты в медалисты определяются в соответствии с "Правилами награждения выпускников золотыми и серебряными медалями за особые заслуги в общем образовании" Кабинета министров.

При награждении медалями наряду с особыми достижениями кандидата за время учебы в общеобразовательных школах, учитываются также примерное поведение, получение высоких наград на олимпиадах, республиканских и международных соревнованиях, конкурсах и проектах.

Также группа выпускников, отличившихся в учебе, награждена почетными грамотами министерства образования.