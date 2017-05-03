Микаил Джаббаров: Учебная программа должна периодически обновляться, особое значение нужно придавать преподаванию родного языка и математики

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Учебная программа должна периодически обновляться, учеников должны углубленно учить основам наук, полученные в школах знания нужно применять в жизни".

Как передает Report, об этом сказал министр образования Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в начальном образовании основным вопросом должно быть обучение логическому мышлению, общему образованию и жизненным навыкам, особое значение нужно придавать преподаванию родного языка и математики: "Нужно усилить просветительскую работу для понимания родителями предметных куррикулумов. Особое внимание нужно уделять преподаванию иностранных языков, часы, выделенные для их преподавания, следует увеличить".

Министр сообщил, что сейчас основным вопросом является создание современной компетенции, знаний и навыков на общих основаниях: "Учителя и ученики в последующие десятилетия должны успешно ими воспользоваться. В условиях глобализации знание молодежью нескольких иностранных языков очень важно. Сегодня рабочие места невозможно представить без ИКТ. Технологии ИКТ необходимая компетенция каждой профессии и специальности, а не отдельно взятой специальности. Международные исследования определили, что вклад в страну от грамотности ИКТ в несколько раз превышает вклад от сферы промышленности. Поэтому знания ИКТ считаются одним из ведущих факторов развития человека. Молодежь должна формироваться как истинные граждане, у каждого школьника должно быть чувство любви к родине и решимость самоотверженно трудиться во имя благосостояния народа. Для их воспитания в таком духе большое значение имеет прививание чувств национального духа и национального самосознания".