Малейка Аббасзаде прокомментировала низкие результаты кандидатов, принявших участие на экзамене по приему на работу в налоговые органы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос перехода лишь двух из 2 889 человек во второй этап вступительных экзаменов по приему на работу в налоговые органы.

Как сообщает Report, по словам М.Аббасзаде, 763 из прошедших регистрацию 2 889 человек не присутствовали на экзамене: "Лишь незначительное количество участников экзамена смогло выдержать требования конкурса (70 и более баллов). Проведенный анализ показал, что участники в основном смогли ответить на представленные Государственным экзаменационным центром вопросы по логике и информатике, однако затруднялись в ответах на вопросы по специальности".

"Согласно договоренности, достигнутой с руководством соответствующего министерства (министерство налогов – Report) касательно данного вопроса, пришли к мнению создать совместную рабочую группу в целях составления заданий в соответствии с правилами тестологии, чтобы обеспечить правильную оценку знаний и навыков по специальности", - заявила председатель Совета директоров.

Напомним, что 28 января, в соответствии с Положением "О проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы", Государственный экзаменационный центр и минналогов провели тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на работу в налоговые органы.

Хотя регистрацию прошли 2 889 кандидатов, 763 человека не явились на экзамен. Лишь двое из зарегистрированных кандидатов (0,07%) прошли в очередной этап.