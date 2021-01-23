Конкурс "Восхождение" организовал вебинар с презентацией помощника президента

22 января рабочая группа конкурса "Восхождение" провела очередной вебинар

22 января рабочая группа конкурса "Восхождение" провела очередной вебинар.

Как сообщает Report, на вебинаре, в котором приняли участие более 300 представителей, с презентацией выступил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на тему "Современный государственный служащий, менеджмент и связи с общественностью". Модератором вебинара выступил руководитель рабочей группы "Восхождение" Фархад Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал, что учрежденный распоряжением президента Азербайджанской Республики проект "Восхождение", а также инициатива по созданию этого проекта служат высшим целям. Говоря о важном значении человеческих ресурсов для государства, Хикмет Гаджиев расценил этот конкурс как важную инициативу с точки зрения формирования потенциальных кадров на государственной службе и в других сферах, их развития.

Помощник президента подчеркнул, что 2020 год - исключительный период в жизни и истории азербайджанского народа. Х.Гаджиев отметил, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего и благодаря героизму доблестных солдат и офицеров наш народ добился исторической победы в Отечественной войне.

Хикмет Гаджиев сказал, что коммуникационная стратегия является одним из важнейших направлений деятельности государственных органов. Он также сказал, что прямое общение с гражданами, обеспечение удовлетворенности граждан, правильная и эффективная передача информации общественности являются основными задачами, стоящими перед государственными органами. Помощник президента подчеркнул, что чиновники, уполномоченные лица должны быть честными, приверженными народу, государству, скромными и высокопрофессиональными. Они должны быть трудолюбивы, обладать необходимыми качествами для плодотворной деятельности и осуществления правильного выбора поставленных целей.

Отметим, что вебинар предназначен для лиц, которые в настоящее время участвуют в конкурсе, и проводился в закрытом формате. На вебинаре, который прошел в формате взаимных обсуждений, также были даны ответы на вопросы участников.

Конкурс "Восхождение" учрежден распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях обеспечения выявления, поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов