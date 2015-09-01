​ГКПС: Распространенный в соцсети справочник "История Азербайджана" не имеет никакого отношения к комиссии

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Распространенный в социальной сети справочник "История Азербайджана" не имеет никакого отношения к Государственной комиссии по приему студентов".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

В ГКПС отметили, что в последние дни на некоторых сайтах и в соцсети ведутся широкие обсуждения выпущенного издательством "Дидактика" справочника "История Азербайджана".

В предисловии справочника указывается, что он подготовлен на основе вступительных программ ГКПС: "Хотим напомнить, что данный справочник и аналогичные пособия не имеют никакого отношения к ГКПС. В декабре каждого года подготавливаются и издаются вступительные программы вузов и ссузов. Программы на 2016 год пока не подготовлены. Поэтому указанный справочник не может соответствовать программе.

Занимающие подготовкой абитуриентов курсы порою издают свои пособия от имени Госкомиссии. Это делается для повышения влиятельности курсов и привлечения наибольшего количества абитуриентов. Зачастую они заявляют о подготовке пособий якобы экспертами ГКПС на основе программы структуры.

Отметим, что составляемые Советом экспертов ГКПС в целях подготовки абитуриентов учебные пособия публикуются и представляются общественности лишь в виде приложения к журналу "Абитуриент". Кроме того, ГКПС не имеет связи с курсами по подготовке абитуриентов".