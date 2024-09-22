ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Как сообщает Report, экзамен будет проведен в Баку и Нахчыване и пройдет посредством компьютеров. Регистрация на экзамен проводилась с 21 августа по 13 сентября 2024 года, за этот период было зарегистрировано 132 кандидата.

Экзамен начнется в 10:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 09:45, не будут допущены к экзамену. В форме приема указываются место проведения экзамена, здание, время явки на экзамен и другая необходимая информация.

Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".