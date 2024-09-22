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ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы
Наука и образование
22 сентября 2024 г. 06:18
ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Как сообщает Report, экзамен будет проведен в Баку и Нахчыване и пройдет посредством компьютеров. Регистрация на экзамен проводилась с 21 августа по 13 сентября 2024 года, за этот период было зарегистрировано 132 кандидата.

Экзамен начнется в 10:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 09:45, не будут допущены к экзамену. В форме приема указываются место проведения экзамена, здание, время явки на экзамен и другая необходимая информация.

Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrə qəbul imtahanı keçiriləcək

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