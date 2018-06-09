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    Зияфет Аскеров: Азербайджан долгие годы призывает к принятию справедливых решений

    Мы хотим принятия справедливого решения Азербайджан долгие годы призывает к принятию справедливых решений© Report/Firi Salim

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В результате агрессии Армении были оккупированы наши земли. Азербайджан долгие годы призывает международные организации принять справедливые решения. Однако нужные шаги до сих пор не предприняты".

    Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    По его словам, исследования показали, что усиление многофункциональной деятельности парламентов в рамках международных отношений носит универсальный характер: 

    "Наши депутаты делают все возможное на мероприятиях международных организаций для донесения правды до мировой общественности".

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