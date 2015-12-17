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    Встреча президентов Азербайджана и Армении состоится в Швейцарии

    Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретятся 19 декабря в швейцарском Берне

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоится 19 декабря в швейцарском Берне.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

    "Президент Армении Серж Саргсян 18 декабря отправится с рабочим визитом в Берн (Швейцария), где 19 декабря при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", — говорится в сообщении.

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